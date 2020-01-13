Американские врачи обнаружили, что пятна на коже могут свидетельствовать о раке крови





Лейкемия - это тип рака крови, который развивается в костном мозге и заставляет организм вырабатывать большое количество аномальных лейкоцитов, которые обычно защищают организм от инфекции. Основная опасность этого онкологического заболевания состоит в том, что его симптомы на ранней стадии почти незаметны. Признаки, которые должны вызывать опасение у потенциальных больных включают в себя: чувство усталости и слабости, лихорадку, озноб, необъяснимую потерю веса, ночную потливость и частые кровотечения из носа.Более очевидным симптомом теперь оказались различные высыпания в виде красных точек и пятен на коже, которые могут сигнализировать о лейкемии. Они появляются в результате микроскопических повреждений капилляров. Обычно тромбоциты помогают изолировать поврежденные кровеносные сосуды, но у людей с раком крови этих клеток совершенно недостаточно. Об этом сообщают исследователи из американской клиники Майо и настаивают на необходимости консультации с лечащим врачом, который назначит последующую терапию.