Названы наиболее распространенные причины нарушения сна





Эксперты рассказали, что люди, регулярно не высыпающиеся ночью, зачастую имеют избыточный вес или ожирение, проблемы с настроением. Нехватка сна приводит к ослаблению иммунной системы, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям. По мнению экспертов, существуют факторы, которые неосознанно затрудняют возможность выспаться. Наиболее распространенным из них, по словам медиков, является употребление кофе после обеда. Кофеин на организм человека действует в качестве стимулятора, может спровоцировать тревожность, спазмы в желудке и учащенное сердцебиение, которые оказывают влияние на сон. Употребление алкоголя также негативно влияет на качество сна. Использование телефонов или планшетов в вечернее время принуждает мозг работать, что задерживает сон. Медики сообщают, что для быстрого засыпания и долгого отдыха температура в спальне ночью должна быть прохладнее, чем днем.Медики рекомендуют ужинать легкой пищей, а также тренироваться не позднее, чем за 3 часа до предполагаемого время засыпания. По словам экспертов, необходимо не думать перед сном о своих проблемах, а расслабиться с помощью чтения книги или прослушивания любимой музыки.