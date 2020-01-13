«Вмазала баяном по сусалам»: Рустам Солнцев рассказал о драке Надежды Кадышевой и Надеждой Бабкиной

"Ты еще пенсионным помаши — толку больше будет! Если играешь живую музыку — умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка — тебя тронь, ты и рассыплешься!" - прочитал Рустам Солнцев воспоминания певицы.

Как рассказал Рустам Солнцев, Надежда Кадышева "вмазала баяном по сусалам" другой певице, а произошло это однажды прямо во время съемок "Новогоднего огонька". При этом певица отметила, что просто избила Надежду Бабкину баяном, несколько раз ударив ее по лицу, а затем добавила, что в спину оппонентка начала махать депутатским удостоверением, угрожать ей.Также, как оказалось, Надежда Кадышева предложила исполнительнице просто выйти на сцену и исполнить хиты вживую, а затем сравнить, кто из певиц обладает большим талантом и харизмой, кто лучше по жизни.Книга Надежды Кадышевой называется "Рок-н-ролл — это я!", поклонники певицы уже могут ознакомиться с историей жизни и мемуарами исполнительницы.