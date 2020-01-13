«Вмазала баяном по сусалам»: Рустам Солнцев рассказал о драке Надежды Кадышевой и Надеждой Бабкиной
Один из самых ярких участников проекта "Дом-2" и шоумен Рустам Солнцев процитировал мемуары Надежды Кадышевой. В частности, он рассказал, что на одном из концертов у певицы произошла драка с ее коллегой Надеждой Бабкиной.
Как рассказал Рустам Солнцев, Надежда Кадышева "вмазала баяном по сусалам" другой певице, а произошло это однажды прямо во время съемок "Новогоднего огонька". При этом певица отметила, что просто избила Надежду Бабкину баяном, несколько раз ударив ее по лицу, а затем добавила, что в спину оппонентка начала махать депутатским удостоверением, угрожать ей.
Также, как оказалось, Надежда Кадышева предложила исполнительнице просто выйти на сцену и исполнить хиты вживую, а затем сравнить, кто из певиц обладает большим талантом и харизмой, кто лучше по жизни.
Книга Надежды Кадышевой называется "Рок-н-ролл — это я!", поклонники певицы уже могут ознакомиться с историей жизни и мемуарами исполнительницы.
Как рассказал Рустам Солнцев, Надежда Кадышева "вмазала баяном по сусалам" другой певице, а произошло это однажды прямо во время съемок "Новогоднего огонька". При этом певица отметила, что просто избила Надежду Бабкину баяном, несколько раз ударив ее по лицу, а затем добавила, что в спину оппонентка начала махать депутатским удостоверением, угрожать ей.
"Ты еще пенсионным помаши — толку больше будет! Если играешь живую музыку — умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка — тебя тронь, ты и рассыплешься!" - прочитал Рустам Солнцев воспоминания певицы.
Также, как оказалось, Надежда Кадышева предложила исполнительнице просто выйти на сцену и исполнить хиты вживую, а затем сравнить, кто из певиц обладает большим талантом и харизмой, кто лучше по жизни.
Книга Надежды Кадышевой называется "Рок-н-ролл — это я!", поклонники певицы уже могут ознакомиться с историей жизни и мемуарами исполнительницы.