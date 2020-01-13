В Москве начались переговоры между властями России и Турции
Запланированная встреча между представителями России и Турции состоялась в Москве. Власти обеих стран обсудят военный конфликт, продолжающийся в Ливии.
Россия и Турция ранее призвали к прекращению огня в Ливии, чтобы попытаться урегулировать конфликт, который западные державы и Организация Объединенных Наций без успехов пытаются завершить. Теперь же представители Минобороны и МИД РФ собираются обсудить положение дел в ливийском конфликте вместе с политиками из Стамбула. Их переговоры начались сегодня в Москве, что подтвердила директор Департамента информации и печати Мария Захарова.
Известно, что эта встреча была запланирована еще несколько месяцев назад, когда отечественные чиновники пребывали с дипломатической миссией в Турции. По словам руководства Министерства иностранных дел, недавно прибывшие в столицу России стороны войны в Ливии тоже присоединятся к столу переговоров. Стоит отметить, что российские власти поддерживают генерала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в этом конфликте, в то время как турецкие политики одобрили действия правительства, возглавляемого премьер-министром Файесом аль-Сарраджем в Триполи, сообщает "Слово и дело".
Россия и Турция ранее призвали к прекращению огня в Ливии, чтобы попытаться урегулировать конфликт, который западные державы и Организация Объединенных Наций без успехов пытаются завершить. Теперь же представители Минобороны и МИД РФ собираются обсудить положение дел в ливийском конфликте вместе с политиками из Стамбула. Их переговоры начались сегодня в Москве, что подтвердила директор Департамента информации и печати Мария Захарова.
Известно, что эта встреча была запланирована еще несколько месяцев назад, когда отечественные чиновники пребывали с дипломатической миссией в Турции. По словам руководства Министерства иностранных дел, недавно прибывшие в столицу России стороны войны в Ливии тоже присоединятся к столу переговоров. Стоит отметить, что российские власти поддерживают генерала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в этом конфликте, в то время как турецкие политики одобрили действия правительства, возглавляемого премьер-министром Файесом аль-Сарраджем в Триполи, сообщает "Слово и дело".
Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:55