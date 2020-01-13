"Ведьма трудобудня": Иван Ургант назвал Филиппа Киркорова "официальным лицом окончания новогодних каникул"

Филипп Киркоров показал фанатам фрагмент из недавнего выпуска юмористического шоу "Вечерний Ургант". На кадрах ведущий Иван Ургант говорит, что настал первый рабочий день после новогодних праздников. Он отмечает, что разместил на своем компьютере "официальное лицо окончания каникул", в этот момент камера показывает снимок Филиппа Киркорова в красном парике. Телеведущий шутит и говорил, что на кадре показана: "Ведьма трудобудня". Король отечественного шоу-бизнеса в комментарии поздравил пользователей Сети с первым рабочим понедельником 2020 года.Подписчики Филиппа Киркорова поблагодарили его за поднятое настроение. Многие пожелали исполнителю хорошего рабочего дня и отметили, что фото получилось довольно забавным, а прозвище будет их смешить еще долго. За несколько минут пост короля российской эстрады в Instagram просмотрели более 20 000 пользователей Сети.