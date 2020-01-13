Медики рассказали, как снизить риск заболевания синуситом в зимний период





Синусит может развиться как самостоятельное заболевание, а также в качестве осложнения острого насморка, гриппа, других инфекционных заболеваний, и после травм области лица. Болезнь характеризуется воспалением слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Чем дольше времени длится такое воспаление, тем сильнее человек ощущает боль между бровями и в области носа. Медики рассказали, что в зимний период увеличивается количество факторов, которые могут спровоцировать заболевание, поэтому они рекомендуют больше времени проводить в помещениях. По словам экспертов, нужно обязательно следить за влажностью в комнате, а также регулярно ее проветривать. Особое внимание, по рекомендации экспертов, следует обратить на очищение ковров и мебели от пыли, чтобы не появились пылевые клещи, так как они могут вызвать аллергические реакции и стать причиной развития астмы.По словам экспертов, если все-таки болезнь наступила, то необходимо обратиться к доктору, чтобы установить ее причину. Если это вирусный синусит, то лечить его нужно с использованием назальных спреев и обезболивающих средств. Если же синусит бактериального происхождения, то поможет антибиотикотерапия.