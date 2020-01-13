«Был веселым и бодрым»: Борис Грачевский назвал Константина Бромберга удивительным человеком
Известный российский режиссер и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский высказал соболезнования в связи с кончиной своего легендарного коллеги Константина Бромберга, назвав его удивительным человеком. Последний, как стало известно, умер два дня тому назад в США.
Как утверждает Грачевский, они с Бромбергом приятельствовали, а сам они считает режиссера яркой личностью и удивительным человеком. «Константин Бромберг был интересным и невероятным человеком, ведь в жизни даже не подумаешь, что он мог приложить руку к настолько яркому и человеческому кино. Не менее интересным было и его участие в Ералаше. К несчастью, он решил эмигрировать, лишив кино не только зрителя, но и себя самого, поскольку за океаном он себя так и не нашел. Это очень печальная история, а его знаменитые картины можно считать неотъемлемой частью русской культуры. Очень жаль, что не стало такого человека, обидно, когда год начинается с таких потерь. Он всегда был веселым и бодрым», - подчеркнул Грачевский в беседе с журналистами издания nation-news.
Как утверждает Грачевский, они с Бромбергом приятельствовали, а сам они считает режиссера яркой личностью и удивительным человеком. «Константин Бромберг был интересным и невероятным человеком, ведь в жизни даже не подумаешь, что он мог приложить руку к настолько яркому и человеческому кино. Не менее интересным было и его участие в Ералаше. К несчастью, он решил эмигрировать, лишив кино не только зрителя, но и себя самого, поскольку за океаном он себя так и не нашел. Это очень печальная история, а его знаменитые картины можно считать неотъемлемой частью русской культуры. Очень жаль, что не стало такого человека, обидно, когда год начинается с таких потерь. Он всегда был веселым и бодрым», - подчеркнул Грачевский в беседе с журналистами издания nation-news.