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«Был веселым и бодрым»: Борис Грачевский назвал Константина Бромберга удивительным человеком

Известный российский режиссер и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский высказал соболезнования в связи с кончиной своего легендарного коллеги Константина Бромберга, назвав его удивительным человеком. Последний, как стало известно, умер два дня тому назад в США.
«Был веселым и бодрым»: Борис Грачевский назвал Константина Бромберга удивительным человеком

Как утверждает Грачевский, они с Бромбергом приятельствовали, а сам они считает режиссера яркой личностью и удивительным человеком. «Константин Бромберг был интересным и невероятным человеком, ведь в жизни даже не подумаешь, что он мог приложить руку к настолько яркому и человеческому кино. Не менее интересным было и его участие в Ералаше. К несчастью, он решил эмигрировать, лишив кино не только зрителя, но и себя самого, поскольку за океаном он себя так и не нашел. Это очень печальная история, а его знаменитые картины можно считать неотъемлемой частью русской культуры. Очень жаль, что не стало такого человека, обидно, когда год начинается с таких потерь. Он всегда был веселым и бодрым», - подчеркнул Грачевский в беседе с журналистами издания nation-news.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:42

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