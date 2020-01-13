Бывший муж актрисы Марии Порошиной через суд доказал, что не является отцом ее сына





Актерская семья Марии Порошиной и Ильи Древнова распалась после 17 лет совместной жизни. За это время звездная пара обзавелась тремя дочерьми. При этом, чуть более года тому назад артистка родила сына, однако до сих пор скрывает имя отца мальчика. При этом, в графу об отцовстве в его свидетельство о рождении она решила вписать имя бывшего супруга. Древнов с подобным ходом событий не согласился, а потому обратился в суд. Позднее Тушинский суд Москвы принял его сторону, счел представленные актером доказательства убедительными и признал, что он не является отцом мальчика. Как отмечает портал «СтарХит», представители Порошиной на суд даже не явились.А вот со своими дочерьми, родившимися в браке с Порошиной, Древнов общается довольно часто. Он нередко берет девочек к себе. К слову, не так давно Мария Порошина рассказала прессе о том, что стало причиной их развода с актером. По словам артистки, супруг не прилагал усилий для сохранения семейного очага и крайне редко появлялся дома.