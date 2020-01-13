Эвелина Блёданс с сыном Семеном вынуждена сидеть дома из-за сильного кашля

Недавно Эвелина Блёданс вернулась из Таиланда, где она отдыхала вместе с сыном Семеном. Знаменитость была рада, что в России выпало много снега. Сегодня она сообщила преданным поклонникам, что вынуждена сидеть дома из-за сильного кашля. Эвелина Блёданс опубликовала несколько фото, сделанных на ступеньках Кремлёвского Дворца в ноябре прошлого года. На снимке певица запечатлена в шелковом платье ниже колен и фиолетовом пальто. Образ артистки дополнила шляпа и сапоги на высоком каблуке. Сын знаменитости Семен одет в белый свитер и темные брюки.В комментарии Эвелина Блёданс рассказала, что она с сыном продолжает сидеть дома. При этом она отметила, что Семену значительно лучше и ее очень радует, что врач разрешил ему прогулки на свежем воздухе и даже купание. Подписчики пожелали актрисе и ее ребенку скорейшего выздоровления и оставили множество лайков.