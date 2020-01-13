«Разрыв шаблонов»: Звезда «Чародеев» Анна Ашимова рассказала о знакомстве с режиссером Константином Бромбергом





«Мне тогда было всего девять лет, поэтому мне он просто казался в то время очень большим, но добрым дядей. А потом мы снова повстречались, когда я уже стала совсем взрослой. Я его даже не узнала сначала, потому что он был лишь немного выше меня. Это для меня был своего рода разрыв шаблонов», - подчеркнула актриса, сыгравшая роль в одном из самых знаменитых фильмов покойного режиссера. Ашимова также высказала сожаление из-за того, что при жизни не поддерживала общение с режиссером.Стоит напомнить, о смерти Бромберга ранее сообщил российский режиссер и сценарист Михаил Идов, подчеркнувший, что автора «Чародеев» не стало пару дней тому назад.