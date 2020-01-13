Владимир Винокур назвал секретом счастья своего 45-летнего брака с Тамарой Перваковой редкие свидания в молодости





Владимир Винокур выступил в качестве гостя в новом выпуске ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1». В ходе беседы с телеведущим юморист поделился секретом, как ему удалось прожить 45 лет в браке с супругой Тамарой Перваковой и сохранить к ней настоящие чувства. По мнению комика, большинство молодых семей в российском шоу-бизе не сохраняются после 10 лет семейной жизни. Поэтому его с бывшей балериной можно назвать исключительным случаем. Ключом к крепким отношениям Винокур называет редкие встречи в молодости, которые каждый раз «ощущались как первые».Кроме того, звезда с юмором отметил, что бывших артисток балета не существует, что позволяет его супруге сохранять форму даже в позднем возрасте. На вопрос шоумена Бориса Корчевникова о том, почему жена до сих пор не взяла его фамилию, Винокур ответил подобным образом: «Тамара выходила замуж за студента, поэтому она оставила свою фамилию. Моя фамилия тогда, конечно, была никому не известна. А вот у дочери уже моя фамилия». Известно, что 71-летний певец также воспитывает внука Федора от 34-летней наследницы.