Группа компаний PSA планирует наладить экспорт моделей Opel из России
В середине минувшего месяца появились первые сообщения о том, что автомобили немецкой марки Opel возвращаются на российский рынок. Теперь же стало известно, что владелец марки – группа компаний PSA, - собирается не только продавать эти машины, но и наладить их экспорт из России в другие страны.
Подобное решение объясняется тем, что PSA не рассчитывает на большой спрос со стороны российских покупателей, поэтому в экспортный план компании заложено развитие новой индустриальной стратегии. Реализацией этих планов группа займется сразу же после завершения масштабных работ по локализации производства в Российской Федерации.
Стоит также напомнить, что на данный момент на российском рынке продаются лишь две модели Opel – это минивэн Zafira Life, который собирается на предприятии в Калуге небольшими партиями, а также кроссовер Opel Grandland X.
Подобное решение объясняется тем, что PSA не рассчитывает на большой спрос со стороны российских покупателей, поэтому в экспортный план компании заложено развитие новой индустриальной стратегии. Реализацией этих планов группа займется сразу же после завершения масштабных работ по локализации производства в Российской Федерации.
Стоит также напомнить, что на данный момент на российском рынке продаются лишь две модели Opel – это минивэн Zafira Life, который собирается на предприятии в Калуге небольшими партиями, а также кроссовер Opel Grandland X.