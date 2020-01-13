Группа компаний PSA планирует наладить экспорт моделей Opel из России





Подобное решение объясняется тем, что PSA не рассчитывает на большой спрос со стороны российских покупателей, поэтому в экспортный план компании заложено развитие новой индустриальной стратегии. Реализацией этих планов группа займется сразу же после завершения масштабных работ по локализации производства в Российской Федерации.Стоит также напомнить, что на данный момент на российском рынке продаются лишь две модели Opel – это минивэн Zafira Life, который собирается на предприятии в Калуге небольшими партиями, а также кроссовер Opel Grandland X.