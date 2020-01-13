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Переживший инсульт и скандал с лейблом MALFA Максим Фадеев заявил, что сейчас в его душе царит порядок и покой

Переживший инсульт и скандал с лейблом MALFA Максим Фадеев заявил в Instagram-аккаунте, что сейчас в его душе царит порядок и покой. Также продюсер пожелал такого же состояния всем пользователям Сети.
Переживший инсульт и скандал с лейблом MALFA Максим Фадеев заявил, что сейчас в его душе царит порядок и покой

В октябре прошлого года у Максима Фадеева произошел скандал с лейблом MALFA. На фоне сильного стресса у музыканта начались проблемы с сердцем, в результате все закончилось инсультом. После этого знаменитость решил отдать права на все песни артистам. На данный момент продюсер отправился в отпуск, но где точно он находится фанатам неизвестно. Сегодня знаменитость опубликовал фото, на котором он запечатлен крупным планом. На кадре видно, что Максим Фадеев одет в халат синего цвета с белыми рисунками.

В комментарии к посту в Instagram-аккаунте Максим Фадеев написал: "Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой!" В конце публикации продюсер пожелал такого же состояния всем своим поклонникам. Подписчики поблагодарили знаменитость за пожелание и в ответ написали, что музыканту необходимо хорошо отдохнуть и поправить свое здоровье. Пост уже набрал более 12 500 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:36

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