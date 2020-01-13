Фургон УАЗ "Профи" поднялся в цене для рынка России





Аналитическая компания из России провела мониторинг отечественного авторынка, что помогло определить факт подорожания нескольких модификаций фургона УАЗ "Профи". Отмечается, что повышение стоимости достигло максимальной отметки в 58 тысяч рублей. В то же время, представители отечественного автопроизводителя заверяют покупателей в том, что изменения коснутся лишь моделей с четырьмя дверями. Двухдверные версии продаются по прежней цене, несмотря на прогнозы экспертов о скорых переменах в прайс-листе.На данный момент 4-дверный стандартный УАЗ "Профи" реализуется по цене в 944 тысяч рублей. За комплектацию "Комфорт" клиенту придется заплатить около 1 млн рублей. А вот однорядные варианты до сих пор продаются в диапазоне от 843 до 890 тысяч рублей. Стоит отметить, что владельцами этого фургона с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года стали около 3 тысяч россиян. Основной причиной подорожания специалисты называют повышение ставок утильсбора и определенной нестабильностью на рынке.