В НАТО рассказали о мерах защиты от российских ракет





В беседе с журналистами одного из западных изданий глава НАТО подчеркнул, что в качестве собственного ответа на размещение новых российских ракет Альянс планирует работать над новыми системами ПРО и ПВО, а также над планомерным укреплением общего состояния боеготовности всех стран-членов. Кроме того, ведется работа и над ускоренной тревогой в случае пусков российских ракет, также специалисты работают и над обычными вооружениями. Столтенберг при этом отмечает, что страны-члены Североатлантического альянса уже успели согласовать между собой комплекс мер, о которых он говорит. Наконец, добавил руководитель Альянса, размещение российскими военными указанных ракет является прямым нарушением условий договора ДРСМД.«Это часть их стратегии – Москва вкладывает значительные средства в передовые военные разработки, в том числе в современные ядерные вооружения», - посетовал он. При этом, говорит Столтенберг, члены НАТО не планируют в ответ на эти действия размещать на территории Европы новые ракеты, в том числе с ядерными боеголовками.