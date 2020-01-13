Онколог Хана Алгюль рассказала о симптомах, сигнализирующих о проблемах с поджелудочной железой





И острый, и хронический панкреатит встречаются сегодня чаще, чем 10 лет назад. «Они занимают третье место среди заболеваний органов пищеварения», - сообщает Хана Алгюль, директор онкологического центра в немецкой клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене. Основной причиной роста подобных недугов является высокое потребление алкоголя, табакокурение, отсутствие физических упражнений и ожирение. Также рак поджелудочной железы является девятым из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний. Вот почему так важно знать, когда следует проконсультироваться с врачом.Есть несколько симптомов, которые могут говорить о серьезных проблемах с этим органом. К ним относятся боли в спине и животе, учащенное мочеиспускание и жажда. Они часто сопровождаются потерей в весе, ухудшением зрения и пожелтением кожи с глазными яблоками. Точное определение возможно с помощью простого анализа крови. Стоит отметить, что лечение любых болезней, связанных с поджелудочной, являются длительными и сложными для пациента. Поэтому необходимо придерживаться здоровой диеты, исключить фаст-фуд и спиртное из рациона, а также избавиться от лишнего веса с помощью тренировок.