"Пусть все ваши желания исполнятся!": Марина Юдашкина поздравила фанатов со Старым Новым годом

Марина Юдашкина показала поклонникам фотографию, на которой она запечатлена в шубе и черных брюках. Супруга модельера сидит в деревянных санях Деда Мороза, на заднем плане видно большую статую орла. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Марина Юдашкина решила поздравить поклонников со Старым Новым годом. Также она рассказала, что в этот праздник принято ходить в гости и приносить своё блюдо, встречать его нужно в яркой одежде, а одна деталь должна быть новой. Марина Юдашкина отметила, что на Старый Новый год можно загадать желание, написав его на салфетке, потом ее необходимо сжечь и съесть.В конце своего поста возлюбленная Валентина Юдашкина пожелала своим подписчикам исполнения желаний. Фанаты в ответ пожелали Марине Юдашкиной и ее супругу здоровья, любви и долгих лет жизни. Публикация уже набрала почти 1 400 лайков.