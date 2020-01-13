Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили рок-концерт дочери Елизаветы в США

Елизавета Варум в настоящее время успевает совмещать обучение в одном из американских вузов, работу официанткой и участие в собственном рок-бэнде Bruvvy Band. Несмотря на финансовую помощь от родителей в лице Леонида Агутина и Анжелики Варум, молодая певица пытается обеспечивать себя самостоятельно с помощью музыки, которая существенно отличается жанром от творчества её отца и мамы. Последние также недавно посетили её концерт в Майами, чьи впечатления Елизавета описала словами: "Они были в культурном шоке, но им понравилось".Стоит отметить, что исполнительница не хочет подчеркивать родство со звездами российской эстрады, потому даже взяла себе сценический псевдоним - Лиз Холлоуэй. Под этим именем она известна уже долгое время друзьям из США, а в самой группе Елизавета выступает уже более года. В то же время, Агутин поддерживает начинания дочери и даже сделал с ней парную татуировку с итальянским предложением, обозначающим "играть свободно". Напомним, что певец также воспитывает 23-летнюю Полину, наследницу от бывшего брака с балериной Марией Воробьевой.