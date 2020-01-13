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Любитель универсалов: Названы автомобили, на которых ездил легендарный Юрий Никулин

Известный советский актер Юрий Никулин, как оказалось, был большим любителем автомобилей, причем универсалов. При этом артист долгое время не мог позволить себе приобрести собственную машину. Журналисты вспомнили о том, какими транспортными средствами впоследствии владел прославленный отечественный актер.
Любитель универсалов: Названы автомобили, на которых ездил легендарный Юрий Никулин

Так, первым автомобилем в гараже Юрия Никулина стал универсал ГАЗ-22. Эту машину знаменитый комедийный актер приобрел у собственного цирка за 6 200 рублей, поскольку руководство сочло содержание этого автомобиля слишком затратным. Перед тем, как обзавестись своей первой машиной, артист также прошел курсы подготовки водителей, при этом обучение давалось ему непросто. На этом автомобиле Никулин ездил без малого 13 лет, не расставаясь с ним даже несмотря на многочисленные поломки. Позднее он передал эту машину сыну, а сам обзавелся универсалом «Волга-2402». Новую машину тоже приходилось ремонтировать и даже заменить двигатель. Более того, в 1982 году этот автомобиль был угнан и отыскать его правоохранителям так и не удалось.

Чтобы передвигаться на чем-то, артист после угона «Волги» обзавелся универсалом «ВАЗ-2102», который спустя какое-то время тоже подарил своему сыну. А в 1988 году легендарному советскому цирковому артисту подарили VW Kafer – легендарный «Жук».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:10

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