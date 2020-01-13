В Сети продают легендарный BMW M5 E39 2001 года почти без пробега





Среди поклонников автомобилей баварского концерна бытует мнение, что BMW M5 E39 является самой красивой моделью 5-Series. Поэтому не исключено, что такое объявление может многих заинтересовать, тем более, что, по заявлению продавца, автомобиль за все время его эксплуатации прошел всего чуть более 10 тысяч миль пробега. Цвет кузова предлагаемого экземпляра – черный металлик. Автомобиль также оснащен 18-дюймовыми колесными дисками серии M Satin Chrome и имеет вентилируемые дисковые тормоза.Наконец, автомобиль оснащен 4,9-литровым V-образным 8-цилиндровым двигателем мощностью 400 л. с., который выдает до 500 Нм максимального крутящего момента, что позволяет машине набирать «первую сотню» всего за 5,2 секунды. За свой BMW M5 E39 владелец просит 59 950 долларов, что эквивалентно почти 3,7 миллионам российских рублей.