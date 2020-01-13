Кристен Стюарт сбрила волосы для съемок в фильме «Под водой» и самовыражения





Короткая стрижка Кристен Стюарт - еще один пример её самобытного стиля. На этот раз актриса решилась на радикальные перемены во внешности не только для роли в фильме «Под водой», но и как символ личного подхода к красоте. Актриса рассказывает, что бритье головы было необходимым для понимания собственного персонажа в картине и просто удовлетворения прихоти. Кроме того, длинные волосы могли бы мешать во время одевания подводных скафандров, создавая дискомфорт.Персонажа Кристен Стюарт в новом проекте зовут Нора Прайс, которая является инженером-механиком на глубоководной нефтяной вышке. Сюжет касается выживания экипажа во время землетрясения, пребывая на станции, которая добывает топливо под поверхностью океана на глубине в 11 км. Кроме того, сценарий научно-фантастического триллера включает в себя нападение неизвестных существ на работников. Премьера «Под водой» состоялась 10 января и заслужила неоднозначные отзывы критиков.