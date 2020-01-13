Сергей Лазарев рад, что люди стали задумываться о сохранении планеты для будущих поколений

Несколько дней назад Сергей Лазарев улетел отдыхать. При этом певец не стал называть страну, в которой он проведет отпуск. Сегодня знаменитость разместил несколько фото, на которых он стоит на берегу океана. Исполнитель одет в брюки и футболку. В комментарии он решил поразмышлять о природе и человеке. Сергей Лазарев написал: "Смотришь на океан и понимаешь, что этот вид был до тебя и 100 лет назад, и 1000 лет назад и, дай Бог, будет еще 1000 после". Певец отметил, что ему хотелось, чтобы люди видели красоту природы еще очень много лет и перестали ее уничтожать.В конце он написал, что рад, ведь люди стали задумываться о сохранении планеты для будущих поколений. Также Сергей Лазарев считает важным научить новое поколение ценить то, что вокруг них. Пользователи Сети высоко оценили публикацию исполнителя в Instagram. Многие отметили, что согласны со словами знаменитости, и учат своих детей беречь природу.