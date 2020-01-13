Российские ученые работают над созданием искусственной конины
Ученые из России планируют создать технологию выращивания искусственного конского мяса. Для такого воспроизводства конины, как отмечают специалисты, им не потребуется никаких вредных антибиотиков или прочих препаратов.
Как пишут «Известия», специалисты планируют выращивать конское мясо непосредственно из так называемых стволовых клеток животных в специализированных инкубаторах. Авторы этой идеи рассчитывают, что самая первая полноценная котлета из искусственно выращенной конины может появиться уже через три года. Более того, получение полноценного кускового мяса этого животного с помощью современных биопринтеров должно стать возможным уже через 5 лет.
Также сообщается, что в перспективе культивируемая таким образом конина может стать даже более полезной и здоровой пищей, что позволит ей сыграть роль своего рода альтернативы традиционной сельскохозяйственной продукции. Дело в том, что для создания подобного мяса будут использоваться натуральные клетки животных, выращивание которых проводится в стерильной питательной среде, а значит, они не подвержены внешнему воздействию болезнетворных бактерий и вирусов.
Как пишут «Известия», специалисты планируют выращивать конское мясо непосредственно из так называемых стволовых клеток животных в специализированных инкубаторах. Авторы этой идеи рассчитывают, что самая первая полноценная котлета из искусственно выращенной конины может появиться уже через три года. Более того, получение полноценного кускового мяса этого животного с помощью современных биопринтеров должно стать возможным уже через 5 лет.
Также сообщается, что в перспективе культивируемая таким образом конина может стать даже более полезной и здоровой пищей, что позволит ей сыграть роль своего рода альтернативы традиционной сельскохозяйственной продукции. Дело в том, что для создания подобного мяса будут использоваться натуральные клетки животных, выращивание которых проводится в стерильной питательной среде, а значит, они не подвержены внешнему воздействию болезнетворных бактерий и вирусов.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:40