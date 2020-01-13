Российские ученые работают над созданием искусственной конины





Как пишут «Известия», специалисты планируют выращивать конское мясо непосредственно из так называемых стволовых клеток животных в специализированных инкубаторах. Авторы этой идеи рассчитывают, что самая первая полноценная котлета из искусственно выращенной конины может появиться уже через три года. Более того, получение полноценного кускового мяса этого животного с помощью современных биопринтеров должно стать возможным уже через 5 лет.Также сообщается, что в перспективе культивируемая таким образом конина может стать даже более полезной и здоровой пищей, что позволит ей сыграть роль своего рода альтернативы традиционной сельскохозяйственной продукции. Дело в том, что для создания подобного мяса будут использоваться натуральные клетки животных, выращивание которых проводится в стерильной питательной среде, а значит, они не подвержены внешнему воздействию болезнетворных бактерий и вирусов.