Образ жизни ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной привел к необратимым изменениям во внешности

Совсем недавно Ксения Бородина выложила в личном блоге новую фотографию, где она одета в купальник. Пользователи Сети не смогли пройти мимо столь откровенного снимка. Они отметили, что звезда пыталась скрыть от публики свой не совсем идеальный живот с помощью бабушкиных трусов. Однако она забыла о том, что есть еще бедра. Именно на них обратили свое пристальное внимание в основном хейтеры.Так, было отмечено, что они рыхлые и обвисшие. Теледива судя по-всему совсем не знает, что такое тренировки в спортивном зале. А вот ее образ жизни дал о себе знать, ведь Ксения любит злоупотреблять сладким, курит, а еще и может себе позволить выпить бокал спиртного. Тем не менее преданные поклонники телеведущей встали на защиту своей любимицы, о чем свидетельствуют комментарии под публикацией.Стоит отметить, что сам снимок Ксения Бородина сделала на одном из курортов, где совсем недавно отдыхала вместе со своей семьей.