Спасатели напомнили об опасностях во время купания в проруби на Крещение





С предельной осторожностью следует относиться к купанию людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно, если человек решил это сделать впервые. Купание в проруби увеличивает риск сердечного приступа, а также переохлаждения организма. Первыми признаками последнего являются озноб, боль в пальцах и ногах, посинение кожных покровов и губ. Если произошла легкая степень переохлаждения, то, по словам спасателей, человека будет достаточно одеть в теплую одежду, напоить горячим чаем и выполнить несколько энергичных движений телом и конечностями. При среднем переохлаждении потребуется согревающий массаж всего тела или растирание его шерстяной тканью. Далее необходим постельный режим с обильным теплым питьем. Также указывается, что согревать тело следует постепенно, избегая резкого перепада температур.Также спасатели особо отметили опасность погружения в прорубь в состоянии алкогольного опьянения, так как алкоголь снижает концентрацию внимания и негативно сказывается на работе головного мозга. В завершение специалисты напоминают православным об опасности оставления детей без присмотра вблизи водоемов.