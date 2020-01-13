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Спасатели напомнили об опасностях во время купания в проруби на Крещение

Главным событием Крещения является водосвятие. Для этого в крупных водоемах вырубается прорубь, именуемая Иордань. Некоторые люди ограничиваются умыванием такой водой, тогда как другие регулярно ныряют в ледяную купель. По традиции, православный должен погрузиться в воду три раза, однако сотрудники МЧС напоминают о некоторых опасностях подобной процедуры.
Спасатели напомнили об опасностях во время купания в проруби на Крещение

С предельной осторожностью следует относиться к купанию людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно, если человек решил это сделать впервые. Купание в проруби увеличивает риск сердечного приступа, а также переохлаждения организма. Первыми признаками последнего являются озноб, боль в пальцах и ногах, посинение кожных покровов и губ. Если произошла легкая степень переохлаждения, то, по словам спасателей, человека будет достаточно одеть в теплую одежду, напоить горячим чаем и выполнить несколько энергичных движений телом и конечностями. При среднем переохлаждении потребуется согревающий массаж всего тела или растирание его шерстяной тканью. Далее необходим постельный режим с обильным теплым питьем. Также указывается, что согревать тело следует постепенно, избегая резкого перепада температур.

Также спасатели особо отметили опасность погружения в прорубь в состоянии алкогольного опьянения, так как алкоголь снижает концентрацию внимания и негативно сказывается на работе головного мозга. В завершение специалисты напоминают православным об опасности оставления детей без присмотра вблизи водоемов.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 10:56

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