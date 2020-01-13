«15 лет вместе»: Стас Костюшкин рассказал об идеальных отношения с супругой

В свои 48 лет Стас Костюшкин действительно выглядит безупречно, а потому нередко позволяет себе публиковать откровенные снимки с оголенным торсом. Однако его недавняя публикация оказалась не совсем такой, каких часто ждут восхищенные фанатки. Музыкант выложил на своей страничке снимок, на котором позирует на пляже в черных плавках рядом с супругой, облаченной в красный купальник-бикини. «Мы уже 15 лет вместе. Мы настолько притерлись друг к другу, так друг другу подходим, что я даже не могу думать о других плавках», - гласит шутливая подпись Костюшкина к этому кадру.Подписчики артиста юмор оценили, более того, они отметили, что Костюшкин с супругой – очень красивая пара. Не забыли комментаторы отвесить несколько комплиментов и в адрес главного героя этой публикации – любимых плавок исполнителя.