АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи назвали 10 самых частых сексуальных проблем и советы по борьбе с…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

«15 лет вместе»: Стас Костюшкин рассказал об идеальных отношения с супругой

Известный российский певец Стас Костюшкин продолжает удивлять поклонников не только своей подтянутой спортивной фигурой, но и прекрасным чувством юмора. Недавно он опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram неожиданное признание об идеальных отношениях с супругой, однако упоминание о своих плавках удивило многих фанатов артиста.
«15 лет вместе»: Стас Костюшкин рассказал об идеальных отношения с супругой

В свои 48 лет Стас Костюшкин действительно выглядит безупречно, а потому нередко позволяет себе публиковать откровенные снимки с оголенным торсом. Однако его недавняя публикация оказалась не совсем такой, каких часто ждут восхищенные фанатки. Музыкант выложил на своей страничке снимок, на котором позирует на пляже в черных плавках рядом с супругой, облаченной в красный купальник-бикини. «Мы уже 15 лет вместе. Мы настолько притерлись друг к другу, так друг другу подходим, что я даже не могу думать о других плавках», - гласит шутливая подпись Костюшкина к этому кадру.

Подписчики артиста юмор оценили, более того, они отметили, что Костюшкин с супругой – очень красивая пара. Не забыли комментаторы отвесить несколько комплиментов и в адрес главного героя этой публикации – любимых плавок исполнителя.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили рок-концерт дочери Елизаветы в…
Любитель универсалов: Названы автомобили, на которых ездил легендарный Юрий…
"Пусть все ваши желания исполнятся!": Марина Юдашкина поздравила фанатов со Старым Новым…
Спасатели напомнили об опасностях во время купания в проруби на…
Кристен Стюарт сбрила волосы для съемок в фильме «Под водой» и…
Российские ученые работают над созданием искусственной…
Сергей Лазарев рад, что люди стали задумываться о сохранении планеты для будущих…
«15 лет вместе»: Стас Костюшкин рассказал об идеальных отношения с…
Проект недостроенного "Ульяновска" возьмут за основу нового авианосца в…
Лариса Гузеева в своем завещании в число наследников включила сына и…
Австралия выделит 35 млн долларов на восстановление природы после…
Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской…
Телеведущая Ксения Собчак выложила видео праздничного ужина попавшей под машину Ренаты…
Вдова Александра Барыкина Нелли Власова отказалась делить авторские выплаты с матерью…
Эксперты назвали полезные свойства употребления…
Режиссер «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80…
Tesla научит свои автомобили "разговаривать" с…
Новый Samsung Galaxy S20+ 5G впервые показали на живых…
Специалист по питанию Ахмед Сабри рассказал, как не поправляться при борьбе с зимним голодом посредством…
Названы автомобили, на которые действует госскидка в 2020…
«Называет ее Линочкой»: Подруга Ангелины Вовк рассказала о ее отношениях с молодым Михаилом…
Мария Миронова впервые опубликовала фото своих сыновей от разных…
На CES-2020 дебютировал прототип прозрачного OLED-телевизора от…
Тимоти Шаламе исполнит роль Боба Дилана в фильме «Уход в…
Шеф-повара назвали блюда, которые нельзя заказывать в итальянских…
Андрей Гайдулян подтвердил начало съёмок шестого сезона сериала…
Новая модель биометрического датчика Isorg считывает одновременно отпечатки 4…
Дженнифер Лопес появилась на публике в платье с декольте до…
Специалисты заявили, что жирная пища ухудшает работу…
Сергей Жуков показал совместное фото с дочерью от первого брака…
Эксперты оценили важность проверки авто перед…
Эксперты назвали «трендом сезона» новый стиль звезды «Великолепного века» Мерьем…
Сын Максима Матвеева Андрей накормил отца жареными…
"Вернулась к мужу": Наргиз опубликовала снимок с бывшим мужем и…
Дмитрий Песков назвал фильм "Союз спасения" полезным и нужным для…
Координация усилий РФ и КНР может нивелировать планы США по…
Алексей Воробьев похвастался знакомством с Стивом…
В Сети рассказали об автомобиле ГрАНТ на базе УАЗ-3741…
«Муж и жена одна сатана»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова назвала себя супругой Давида…
Парапсихолог Юлиана Миляева заявила о депрессии Петра Чернышева на фоне болезни Анастасии…
Просмотреть все новости