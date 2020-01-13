Проект недостроенного "Ульяновска" возьмут за основу нового авианосца в РФ





Технический проект АТАВКР "Ульяновск", подготовленный в начале 90-х годов инженерами Черноморского судостроительного завода, будут использоваться при строительстве первого в России атомного авианосца. Кроме того, военные технологи учтут во время составления чертежей опыт эксплуатации крейсера "Адмирал Кузнецов", которого задействовали во время военного конфликта в Сирии. Стоит отметить, что руководство ВМФ РФ пока не выдало ТТЗ для разработки нового авианесущего корабля, поскольку работа над документацией должна завершиться до конца 2020 года.Несмотря на отсутствие какой-либо научно-исследовательской работы по судну, эксперты подтверждают возможность заимствования схем по корпусу и общекорабельным системам "Ульяновска". По условиям контракта на строительство крейсера с атомной энергоустановкой, который подпишут в 2025 году, предстоящий корабль спустят на воду к 2030 году. На данный момент отечественные ВМФ располагают лишь одним "неатомным" авианосцем, который остался еще с советских времен.