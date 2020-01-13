Австралия выделит 35 млн долларов на восстановление природы после пожаров
Власти Австралии планируют выделить сумму, эквивалентную 35 миллионам долларов США, на финансирование мероприятий по восстановлению дикой природы, которая получила огромный ущерб в результате масштабных природных пожаров. С таким заявлением выступила глава австралийского Минприроды Сьюзан Лей.
«Сегодня я официально объявила о выделении средств на чрезвычайные меры по восстановлению природы», - пишет австралийская чиновница на своей странице в сети микроблогов Twitter. К слову, в своем сообщении министр говорила о 50 миллионах австралийских долларов, что эквивалентно примерно 35 миллионам долларов США. По ее словам, около 50% этой суммы будет потрачено на работы по восстановлению популяции животных, в том числе австралийских коал. Часть из этих средств также будет направлена на финансирование научных исследований в области экологии. Определенную долю из выделяемых средств получат в том числе общественные организации.
Напомним, первые природные пожары начались в Австралии еще в сентябре минувшего года, однако уже к декабрю стихия усилила свое влияние в регионе, а пожары приобрели масштабы настоящего бедствия. По данным экологов, по состоянию на начало января 2020 года от пожаров в Австралии могли погибнуть от 500 миллионов до миллиарда диких животных.
«Сегодня я официально объявила о выделении средств на чрезвычайные меры по восстановлению природы», - пишет австралийская чиновница на своей странице в сети микроблогов Twitter. К слову, в своем сообщении министр говорила о 50 миллионах австралийских долларов, что эквивалентно примерно 35 миллионам долларов США. По ее словам, около 50% этой суммы будет потрачено на работы по восстановлению популяции животных, в том числе австралийских коал. Часть из этих средств также будет направлена на финансирование научных исследований в области экологии. Определенную долю из выделяемых средств получат в том числе общественные организации.
Напомним, первые природные пожары начались в Австралии еще в сентябре минувшего года, однако уже к декабрю стихия усилила свое влияние в регионе, а пожары приобрели масштабы настоящего бедствия. По данным экологов, по состоянию на начало января 2020 года от пожаров в Австралии могли погибнуть от 500 миллионов до миллиарда диких животных.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:00