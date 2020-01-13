Австралия выделит 35 млн долларов на восстановление природы после пожаров





«Сегодня я официально объявила о выделении средств на чрезвычайные меры по восстановлению природы», - пишет австралийская чиновница на своей странице в сети микроблогов Twitter. К слову, в своем сообщении министр говорила о 50 миллионах австралийских долларов, что эквивалентно примерно 35 миллионам долларов США. По ее словам, около 50% этой суммы будет потрачено на работы по восстановлению популяции животных, в том числе австралийских коал. Часть из этих средств также будет направлена на финансирование научных исследований в области экологии. Определенную долю из выделяемых средств получат в том числе общественные организации.Напомним, первые природные пожары начались в Австралии еще в сентябре минувшего года, однако уже к декабрю стихия усилила свое влияние в регионе, а пожары приобрели масштабы настоящего бедствия. По данным экологов, по состоянию на начало января 2020 года от пожаров в Австралии могли погибнуть от 500 миллионов до миллиарда диких животных.