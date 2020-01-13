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Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

Известный российский бизнесмен Руслан Байсаров снова женился. Как пишет пресса, «шестой супругой» 51-летнего предпринимателя стала 18-летняя чеченская модель по имени Аламат.
Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

Примечательно, что Байсаров в свое время жил в гражданском браке с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. В этих отношениях даже родился сын Дени. А после разрыва отношений с артисткой предприниматель заводил отношения еще с четырьмя разными женщинами, каждая из которых родила ему ребенка. Сейчас у Байсарова три сына и две дочери. Более того, отмечается, что после развода Руслан Сулимович старался установить единоличную опеку над своими детьми. И вот, как пишет портал «СтарХит», 30 декабря минувшего года Руслан Байсаров взял в жены новую девушку. Впрочем, никаких данных о его новой избраннице нет.

Стоит отметить, что Байсаров является постоянным участником рейтинга самых богатых людей России. На данный момент предпринимателю принадлежит «Тувинская промышленная корпорация», также он является главным акционером группы СК Мост. В 2018 году авторитетное издание Forbes оценивало его состояние в 900 миллионов долларов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:52

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