Лариса Гузеева в своем завещании в число наследников включила сына и дочь

В новом выпуске телепередачи "Давай поженимся!" Лариса Гузеева разоткровенничалась с гостями и аудиторией. В ходе беседы о детях, ведущая упомянула, что переписала все имущество на собственных сына и дочь. Телезвезда говорит, что, несмотря на возражения знакомых и друзей, она решилась на подобный шаг из-за любви к своим наследникам. Более того, Гузееву пытались переубедить словами о неблагодарности нынешней молодежи, которая может выгнать её на улицу после получения жилплощади.Известная сваха ответила на подобные инсинуации словами: "Если так случится, что я буду жить в доме престарелых или на улице в коробке из-под апельсинов, значит я это чем-то заслужила". Стоит отметить, что Гузеева не впервые делится подробностями из личной жизни, которые удивляют публику и фанатов. Недавно она сообщила подписчикам в соцсети Instagram, что не может видеть собственное отражение в зеркале, поскольку имеет лишний вес. Поэтому знаменитость решила заняться собой и избавиться от психологических проблем.