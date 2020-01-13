Телеведущая Ксения Собчак выложила видео праздничного ужина попавшей под машину Ренаты Литвиновой





В социальных сетях появилось видео, а также фотографии с праздника знаменитого режиссера, которые разместила Ксения Собчак. Свой пост теледива сопроводила коротким комментарием, поздравив режиссера и отметив, что вечер был удивительным.Тем не менее, в какое именно время состоялся банкет, доподлинно неизвестно. Сама Литвинова в своем stories также разместила подобные материалы.Стоит отметить, что Рената Литвинова отметила свое 53-летие. В этот же день известный режиссер во время прогулки по самому сердцу столицы попала под машину. Telegram-канал Mash распространил эту информацию.Стоит отметить, что затемненное лицо, а также разводы на ноге, которые увидели фанаты на видео, они и приняли за не очень хорошие последствия, которые остались после происшествия. В итоге поклонники с твердой уверенностью решили, что праздник состоялся уже после аварии.