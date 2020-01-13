Вдова Александра Барыкина Нелли Власова отказалась делить авторские выплаты с матерью музыканта
Мать музыканта Александра Барыкина пожаловалась на его бывшую супругу Нелли Власову. Как оказалось, после смерти музыканта женщинам еще в течение какого-то времени удавалось поддерживать отношения, вдова даже рассказывала, что снова вышла замуж. Однако позднее, утверждает Александра Георгиевна, ее словно подменили.
Как утверждает мать Александра Барыкина, она даже была вынуждена нанять адвоката, поскольку бывшая супруга ее покойного сына отказалась разделить с ней авторские выплаты от его композиций. Пожилая женщина подчеркивает, что Нелли Власова отказала ей в финансовой поддержке, при этом ей известно о жизни Нелли Власовой довольно много, к примеру, не так давно она развелась с новым супругом. Как признается мать знаменитого исполнителя, она чувствует обиду из-за того, что бывшая невестка поспешила избавиться от всего имущества музыканта. Она продала его московские апартаменты и квартиру в Люберцах и переселилась в элитную новостройку. Даже внучка перестала навещать бабушку, передает портал «Стархит».
Единственный, кто, по словам Александры Георгиевны, продолжает поддерживать с ней связь – сын Барыкина от первого брака Георгий. Они часто созваниваются и общаются, вот только средств для того, чтобы оказать бабушке финансовую помощь, у мужчины нет.
Как утверждает мать Александра Барыкина, она даже была вынуждена нанять адвоката, поскольку бывшая супруга ее покойного сына отказалась разделить с ней авторские выплаты от его композиций. Пожилая женщина подчеркивает, что Нелли Власова отказала ей в финансовой поддержке, при этом ей известно о жизни Нелли Власовой довольно много, к примеру, не так давно она развелась с новым супругом. Как признается мать знаменитого исполнителя, она чувствует обиду из-за того, что бывшая невестка поспешила избавиться от всего имущества музыканта. Она продала его московские апартаменты и квартиру в Люберцах и переселилась в элитную новостройку. Даже внучка перестала навещать бабушку, передает портал «Стархит».
Единственный, кто, по словам Александры Георгиевны, продолжает поддерживать с ней связь – сын Барыкина от первого брака Георгий. Они часто созваниваются и общаются, вот только средств для того, чтобы оказать бабушке финансовую помощь, у мужчины нет.