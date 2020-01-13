Вдова Александра Барыкина Нелли Власова отказалась делить авторские выплаты с матерью музыканта





Как утверждает мать Александра Барыкина, она даже была вынуждена нанять адвоката, поскольку бывшая супруга ее покойного сына отказалась разделить с ней авторские выплаты от его композиций. Пожилая женщина подчеркивает, что Нелли Власова отказала ей в финансовой поддержке, при этом ей известно о жизни Нелли Власовой довольно много, к примеру, не так давно она развелась с новым супругом. Как признается мать знаменитого исполнителя, она чувствует обиду из-за того, что бывшая невестка поспешила избавиться от всего имущества музыканта. Она продала его московские апартаменты и квартиру в Люберцах и переселилась в элитную новостройку. Даже внучка перестала навещать бабушку, передает портал «Стархит».Единственный, кто, по словам Александры Георгиевны, продолжает поддерживать с ней связь – сын Барыкина от первого брака Георгий. Они часто созваниваются и общаются, вот только средств для того, чтобы оказать бабушке финансовую помощь, у мужчины нет.