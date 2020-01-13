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Режиссер «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет

Советский и российский кинематографист, автор ряда известных фильмов и мюзиклов Константин Бромберг умер на 81-м году жизни в городе Детройт (США). Стоит напомнить, самыми известными работами Бромберга стали фильмы «Чародеи» и «Приключения Электроника».
Режиссер «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет

О смерти режиссера на своей страничке в социальной сети Facebook ранее рассказал его коллега по режиссерскому цеху Михаил Идов. «Пару дней назад умер Константин Бромберг, снявший советские мегахиты», - написал он. Также Идов вспомнил о том, что его родители общались с покойным, а сам он лишь дважды встречался с ним еще в 90-х годах. По его утверждению, после переезда за океан режиссер перестал заниматься профессией. «В Америке он с кинематографом не связывался, у него даже мыслей таких не было, просто жил. Хотя одно время хотел реализовать невероятный план по созданию музея с шедеврами мировой культуры, который был бы передвижным», - подчеркнул Идов.

Самой знаковой работой в карьере режиссера можно назвать новогоднюю сказку «Чародеи», которая до сих пор ежегодно становится одним из обязательных к просмотру фильмов у отечественного зрителя. О причинах и обстоятельствах смерти режиссера Идов не рассказал.

Стоит отметить, что Константин Бромберг родился в УССР в 1939 году. В период 1958-1959 работал корреспондентом «Новостей». Спустя шесть лет он окончил ВГИК, после чего работал как режиссер и худрук студии телевизионных фильмов при ТО «Экран».

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:20

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