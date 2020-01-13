Режиссер «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет





О смерти режиссера на своей страничке в социальной сети Facebook ранее рассказал его коллега по режиссерскому цеху Михаил Идов. «Пару дней назад умер Константин Бромберг, снявший советские мегахиты», - написал он. Также Идов вспомнил о том, что его родители общались с покойным, а сам он лишь дважды встречался с ним еще в 90-х годах. По его утверждению, после переезда за океан режиссер перестал заниматься профессией. «В Америке он с кинематографом не связывался, у него даже мыслей таких не было, просто жил. Хотя одно время хотел реализовать невероятный план по созданию музея с шедеврами мировой культуры, который был бы передвижным», - подчеркнул Идов.Самой знаковой работой в карьере режиссера можно назвать новогоднюю сказку «Чародеи», которая до сих пор ежегодно становится одним из обязательных к просмотру фильмов у отечественного зрителя. О причинах и обстоятельствах смерти режиссера Идов не рассказал.Стоит отметить, что Константин Бромберг родился в УССР в 1939 году. В период 1958-1959 работал корреспондентом «Новостей». Спустя шесть лет он окончил ВГИК, после чего работал как режиссер и худрук студии телевизионных фильмов при ТО «Экран».