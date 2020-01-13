Новый Samsung Galaxy S20+ 5G впервые показали на живых фото
В Сети появились первые живые фотографии реального смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G. Самым заметным новшеством данной модели оказался огромный блок основных камер, в котором разместились сразу четыре объектива.
Публикация эксклюзивных живых снимков смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G сопровождается и некоторыми подробностями об этом устройстве. Так, сообщается, что в блоке основной камеры разместились четыре датчика, пятый, похожий на маленький объектив, на самом деле является микрофоном. Вероятнее всего, разработчик таким образом хотел добиться улучшения качества записи звука при съемке видео. Кроме стандартного объектива в комплект основных камер вошли макро, широкий угол и телеобъектив. Кроме того, сразу же бросается в глаза и тот факт, что дисплей у новинки заметно меньше скруглен, чем у предшественника. А вырез фронтальной камеры визуально выглядит менее заметным, чем во флагманской линейке Galaxy S.
А вот об аппаратной начинке Samsung Galaxy S20+ 5G данных пока нет. Впрочем, эксперты практически не сомневаются в том, что устройство, как и другие модели серии, получит процессоры Exynos 990 и Snapdragon 865 в зависимости от региона, для которого оно предназначено.
Публикация эксклюзивных живых снимков смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G сопровождается и некоторыми подробностями об этом устройстве. Так, сообщается, что в блоке основной камеры разместились четыре датчика, пятый, похожий на маленький объектив, на самом деле является микрофоном. Вероятнее всего, разработчик таким образом хотел добиться улучшения качества записи звука при съемке видео. Кроме стандартного объектива в комплект основных камер вошли макро, широкий угол и телеобъектив. Кроме того, сразу же бросается в глаза и тот факт, что дисплей у новинки заметно меньше скруглен, чем у предшественника. А вырез фронтальной камеры визуально выглядит менее заметным, чем во флагманской линейке Galaxy S.
А вот об аппаратной начинке Samsung Galaxy S20+ 5G данных пока нет. Впрочем, эксперты практически не сомневаются в том, что устройство, как и другие модели серии, получит процессоры Exynos 990 и Snapdragon 865 в зависимости от региона, для которого оно предназначено.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:05