Специалист по питанию Ахмед Сабри рассказал, как не поправляться при борьбе с зимним голодом посредством продуктов
Специалист по лечебному питанию Ахмед Сабри рассказал, как не поправляться при борьбе с зимним голодом посредством продуктов. В данном случае идеальными окажутся бобовые и блюда их них, так как они состоят из натуральных волокон, которые помогают организму быстрее насытиться, надолго избавляя человека от чувства голода.
Также употребление бобовых способствует нормализации уровня сахара в крови, а за счет калия снижается риск обезвоживания. Последний элемент предотвращает скачки давления, защищая от инсульта. Следующими продуктами, которые эффективно борются с зимними голодом, Ахмед Сабри называет лук и чеснок, помогающих в борьбе с лишними жировыми отложениями, а также снижающих уровень холестерина в крови и убивающих опасные вирусы и бактерии. Красный перец также оказался в списке эксперта, так как после его употребления длительное время не ощущается чувство голода, а овощ ускоряет обмен веществ и нормализует уровень глюкозы в крови.
Далее следует куркума. В ней содержится бета-каротин, среди свойств которого - защита печени от болезней, а также полифенолы, утоляющие чувство голода. Похожими свойствами обладают корица и семена льна, которые следует употреблять зимой, не боясь поправиться.
Также употребление бобовых способствует нормализации уровня сахара в крови, а за счет калия снижается риск обезвоживания. Последний элемент предотвращает скачки давления, защищая от инсульта. Следующими продуктами, которые эффективно борются с зимними голодом, Ахмед Сабри называет лук и чеснок, помогающих в борьбе с лишними жировыми отложениями, а также снижающих уровень холестерина в крови и убивающих опасные вирусы и бактерии. Красный перец также оказался в списке эксперта, так как после его употребления длительное время не ощущается чувство голода, а овощ ускоряет обмен веществ и нормализует уровень глюкозы в крови.
Далее следует куркума. В ней содержится бета-каротин, среди свойств которого - защита печени от болезней, а также полифенолы, утоляющие чувство голода. Похожими свойствами обладают корица и семена льна, которые следует употреблять зимой, не боясь поправиться.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:52