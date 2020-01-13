Названы автомобили, на которые действует госскидка в 2020 году





Так, рассчитывать на скидку в размере 10% могут покупатели всех автомобилей компаний УАЗ, АвтоВАЗ и Datsun. Также дисконт действует в отношении некоторых моделей французской марки Renault, японской Nissan, немецкой Volkswagen, чешской Skoda и двух корейских марок – Hyundai и Kia. Впрочем, эксперты подчеркивают, что на данный момент довольно серьезные трудности возникают при выполнении условий относительно предельной стоимости автомобилей, что требуется для участия в программе и получения скидки. Это вызвано тем, что все меньшее количество автомобилей поступают на российский рынок с ценой менее 1 миллиона рублей. Причем, рост цен в данном случае вызван постоянно растущими сборами и налогами.В целом же, Минпромторг решил продлить финансирование соцпрограмм, в рамках которых первый автомобиль можно купить со скидкой, на 2020 год. Но в этот раз на субсидирование покупки автомобилей россиянами выделено почти вдвое меньшее количество средств, чем годом ранее. При этом важно отметить, что в 2019 году выделенных на реализацию таких дисконтных программ средств хватило лишь до октября месяца. Не исключено, полагают эксперты, что в нынешнем году деньги на субсидирование скидок закончатся еще раньше.