АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи назвали 10 самых частых сексуальных проблем и советы по борьбе с…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Названы автомобили, на которые действует госскидка в 2020 году

Автоэксперты назвали перечень автомобилей, в отношении которых действует государственная скидка в 2020 году. Дисконт от государства предоставляется в рамках реализации социальных программ под названием «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
Названы автомобили, на которые действует госскидка в 2020 году

Так, рассчитывать на скидку в размере 10% могут покупатели всех автомобилей компаний УАЗ, АвтоВАЗ и Datsun. Также дисконт действует в отношении некоторых моделей французской марки Renault, японской Nissan, немецкой Volkswagen, чешской Skoda и двух корейских марок – Hyundai и Kia. Впрочем, эксперты подчеркивают, что на данный момент довольно серьезные трудности возникают при выполнении условий относительно предельной стоимости автомобилей, что требуется для участия в программе и получения скидки. Это вызвано тем, что все меньшее количество автомобилей поступают на российский рынок с ценой менее 1 миллиона рублей. Причем, рост цен в данном случае вызван постоянно растущими сборами и налогами.

В целом же, Минпромторг решил продлить финансирование соцпрограмм, в рамках которых первый автомобиль можно купить со скидкой, на 2020 год. Но в этот раз на субсидирование покупки автомобилей россиянами выделено почти вдвое меньшее количество средств, чем годом ранее. При этом важно отметить, что в 2019 году выделенных на реализацию таких дисконтных программ средств хватило лишь до октября месяца. Не исключено, полагают эксперты, что в нынешнем году деньги на субсидирование скидок закончатся еще раньше.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдова Александра Барыкина Нелли Власова отказалась делить авторские выплаты с матерью…
Эксперты назвали полезные свойства употребления…
Режиссер «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80…
Tesla научит свои автомобили "разговаривать" с…
Новый Samsung Galaxy S20+ 5G впервые показали на живых…
Специалист по питанию Ахмед Сабри рассказал, как не поправляться при борьбе с зимним голодом посредством…
Названы автомобили, на которые действует госскидка в 2020…
«Называет ее Линочкой»: Подруга Ангелины Вовк рассказала о ее отношениях с молодым Михаилом…
Мария Миронова впервые опубликовала фото своих сыновей от разных…
На CES-2020 дебютировал прототип прозрачного OLED-телевизора от…
Тимоти Шаламе исполнит роль Боба Дилана в фильме «Уход в…
Шеф-повара назвали блюда, которые нельзя заказывать в итальянских…
Андрей Гайдулян подтвердил начало съёмок шестого сезона сериала…
Новая модель биометрического датчика Isorg считывает одновременно отпечатки 4…
Дженнифер Лопес появилась на публике в платье с декольте до…
Специалисты заявили, что жирная пища ухудшает работу…
Сергей Жуков показал совместное фото с дочерью от первого брака…
Эксперты оценили важность проверки авто перед…
Эксперты назвали «трендом сезона» новый стиль звезды «Великолепного века» Мерьем…
Сын Максима Матвеева Андрей накормил отца жареными…
"Вернулась к мужу": Наргиз опубликовала снимок с бывшим мужем и…
Дмитрий Песков назвал фильм "Союз спасения" полезным и нужным для…
Координация усилий РФ и КНР может нивелировать планы США по…
Алексей Воробьев похвастался знакомством с Стивом…
В Сети рассказали об автомобиле ГрАНТ на базе УАЗ-3741…
«Муж и жена одна сатана»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова назвала себя супругой Давида…
Парапсихолог Юлиана Миляева заявила о депрессии Петра Чернышева на фоне болезни Анастасии…
Эксперты из Индии раскрыли рецепт натуральной…
Юлия Хлынина в 28-й день рождения посетила сеанс омолаживающих…
В Индии семилетний мальчик с вытекшими глазами снова начал видеть после…
Шрам на шее Анастасии Заворотнюк появился еще в 2018…
Звезда сериала “Во все тяжкие” Ди Джей Куоллс признался, что он…
Звезда «Дом-2» Саша Шева окончательно перевезла дочку в…
Ник Руффорд назвал Porsche Taycan хорошим…
В Сети появились снимки участниц проекта "Дом-2" до и после…
Успех Эльдара Рязанова журналисты назвали…
Учёные: Сауна по эффекту похожа на занятия…
Алена Водонаева: «В России слишком долго длятся новогодние…
В Санкт-Петербурге на деревьях появился мохнатый…
"Дикая несправедливость": Ксения Бородина сравнила отношение ее матери к внучкам и к…
Просмотреть все новости