«Называет ее Линочкой»: Подруга Ангелины Вовк рассказала о ее отношениях с молодым Михаилом Куницыным





Как сообщалось ранее, Михаил Куницын не просто влюблен в знаменитую телеведущую, но еще и всерьез собирается связать себя с ней узами брака, а потому сделал возлюбленной предложение. Впрочем, спешить с ответом Вовк не стала и взяла время на раздумья. Между тем, пара знакома друг с другом уже довольно давно, поскольку нередко вместе ведут мероприятия и даже проводят свободное время. В течение длительного периода времени Ангелина Михайловна воспринимала Куницына лишь как друга, хотя позднее призналась, что всегда чувствовала с его стороны нечто большее, чем просто симпатию. Совсем недавно близкая подруга знаменитой пары поделилась с «Комсомолкой» некоторыми подробностями этих отношений. «Они вместе не живут, но отношения между ними очень теплые. Она называет его Мишель, он называет ее Линочкой», - подчеркнула женщина.Собеседница издания также призналась, что и сама заметила искру между Ангелиной Вовк и Михаилом Куницыным, но прежде никто из их друзей даже представить не мог, что все это закончится официальным предложением выйти замуж. Впрочем, до свадьбы еще далеко. Тем более, что никто из друзей Куницына и Вовк приглашение на торжество не получал, однако теперь в их окружении не исключают, что это действительно может произойти.