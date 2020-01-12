Дмитрий Песков назвал фильм "Союз спасения" полезным и нужным для мозгов

Начал свой рассказ Дмитрий Песков с того, что сравнил ощущения, которые получил от отечественного проекта, с американским блокбастером, посмотренным накануне. По его признанию, голливудский боевик во время актёрских сцен не держал в напряжении, вытягивая лишь спецэффектами и масштабной работой программистов. Его же сыну понравились оба фильма, но 12-летний мальчик в силу возраста не сумел объяснить, что же его задело в российской картине. Сам же артист понял это и не жалеет, что посетил кинотеатр и провёл 2,5 часа в кресле. В первую очередь хозяин аккаунта выделил работу режиссёра, имея личную информацию, он заметил, прежде чем попасть в прокат, "Союз спасения" находился в разработке 7 лет. Также кинодеятель отметил очень ровную работу всех без исключения актёров. Наибольшей же похвалы удостоился сценарий.Сюжет разработали Никита Высоцкий и Олег Маловичко. Артист признался, он имеет отличную точку зрения относительно данного исторического периода, но, несмотря на это, переживал на протяжении всего фильма за судьбу всех героев, симпатизируя то одному, то другому персонажу. Кроме того, Дмитрий Песков оценил, насколько скрупулёзно отнеслись авторы к эпохе, о которой снимали ленту. Благодаря всему сделанному "Союз спасения", считает актёр, является не просто интересным, но и полезным и нужным для мозгов, порекомендовав его всем.