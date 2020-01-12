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Координация усилий РФ и КНР может нивелировать планы США по ДРСМД

Координация усилий КНР и РФ позволит нивелировать планы США по ДРСМД в отношении уступок иных государств. Соответствующее мнение озвучил Сергей Луконин из ИМЭМО РАН.
Координация усилий РФ и КНР может нивелировать планы США по ДРСМД

США намерены реализовать ряд планов в отношении ракет средней и меньшей дальности поражения. Напряжение в отношениях с Ираном привели к смерти генерала Касема Сулеймани. Эта ситуация рассматривается экспертом как нарушение норм интернационального права. И подобные случаи считаются характерными для США под предлогом оправдания национальных интересов.

«В отношении ситуации с ракетами мнение КНР достаточно прозрачно. Там готовы подписать такое соглашение лишь после достижения ракетным потенциалом уровня РФ и США», – отмечает Луконин.

Соответственно, Вашингтону не нужно ждать каких-либо уступок. При участии КНР Россия может нивелировать планы американской стороны по ДРСМД. Такого рода союз интересов может обеспечить весьма сильное давление на США и вынудить придерживаться норм современного права международного уровня.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:11

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