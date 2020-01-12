Координация усилий РФ и КНР может нивелировать планы США по ДРСМД





США намерены реализовать ряд планов в отношении ракет средней и меньшей дальности поражения. Напряжение в отношениях с Ираном привели к смерти генерала Касема Сулеймани. Эта ситуация рассматривается экспертом как нарушение норм интернационального права. И подобные случаи считаются характерными для США под предлогом оправдания национальных интересов., – отмечает Луконин.Соответственно, Вашингтону не нужно ждать каких-либо уступок. При участии КНР Россия может нивелировать планы американской стороны по ДРСМД. Такого рода союз интересов может обеспечить весьма сильное давление на США и вынудить придерживаться норм современного права международного уровня.