"Вернулась к мужу": Наргиз опубликовала снимок с бывшим мужем и внуком

Наргиз Закирова в своём аккаунте Instagram поделилась снимком, который взволновал поклонников певицы. Они решили, что певица захотела вернуться к мужу. Поводом для этого стало трогательное селфи с бывшим мужем Филиппом Бальзано и маленьким Ноем. Наргиз лаконично подписала фото на двух языках: «Дедуля, бабуля и внучок». Подписчики обрадовались воссоединению семейства. Некоторые поклонники отметили, что внук очень похож на знаменитую бабушку, кто-то пожелал хорошо провести время в кругу семьи, а кое-кто отметил, что Ною очень повезло с близкими людьми.На данный момент публикация собрала около 5 тысяч «лайков» и множество комментариев. Стоит отметить, что Филипп Бальзано является отцом дочери Наргиз Лейлы, с ним певица прожила в браке почти 20 лет. Филипп — уроженец Силиции и так же певец. Он принимал участие в проекте «Голос», где исполнил песню Hotel California. Однако, когда Наргиз стала популярной, её отношения с мужем разладились. По словам Филиппа, ему было тяжело расстаться с Наргиз. Вполне вероятно, теперь бывшая возлюбленные находятся в отличных отношениях и с удовольствием проводят время с Ноем.