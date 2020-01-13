На CES-2020 дебютировал прототип прозрачного OLED-телевизора от Skyworth





Эксперты озвучили предположение, что в своей технологии разработчик решил задействовать 55-дюймовые прозрачные OLED-панели производства компании LG Display. Продажи таковых стартовали еще в первой половине 2019 года. Данное устройство характеризуется яркостью 150 кд/м2 с наивысшей яркостью белого — 400 кд/м2. Прозрачность панелей составляет 38%, а также они охватывают 120% цветового пространства NTSC.LG активно применяет свою разработку в выпускаемых брендах прозрачных телевизорах и поставляет другим компаниям. Их можно применять в оформлении витрин, фасадов зданий, а также использовать при в качестве выставочных стендов.