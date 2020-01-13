На CES-2020 дебютировал прототип прозрачного OLED-телевизора от Skyworth
В рамках стартовавшей в начале января в Лас-Вегасе выставки CES-2020 состоялся официальный дебют прототипа прозрачного OLED-телевизора. Представители компании Skyworth рассказали присутствующим, что устройство в состоянии функционировать в обычном или полупрозрачном режиме.
Эксперты озвучили предположение, что в своей технологии разработчик решил задействовать 55-дюймовые прозрачные OLED-панели производства компании LG Display. Продажи таковых стартовали еще в первой половине 2019 года. Данное устройство характеризуется яркостью 150 кд/м2 с наивысшей яркостью белого — 400 кд/м2. Прозрачность панелей составляет 38%, а также они охватывают 120% цветового пространства NTSC.
LG активно применяет свою разработку в выпускаемых брендах прозрачных телевизорах и поставляет другим компаниям. Их можно применять в оформлении витрин, фасадов зданий, а также использовать при в качестве выставочных стендов.
Эксперты озвучили предположение, что в своей технологии разработчик решил задействовать 55-дюймовые прозрачные OLED-панели производства компании LG Display. Продажи таковых стартовали еще в первой половине 2019 года. Данное устройство характеризуется яркостью 150 кд/м2 с наивысшей яркостью белого — 400 кд/м2. Прозрачность панелей составляет 38%, а также они охватывают 120% цветового пространства NTSC.
LG активно применяет свою разработку в выпускаемых брендах прозрачных телевизорах и поставляет другим компаниям. Их можно применять в оформлении витрин, фасадов зданий, а также использовать при в качестве выставочных стендов.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:08