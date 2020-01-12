«Муж и жена одна сатана»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова назвала себя супругой Давида Манукяна

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова раскрыла свою главную тайну. Певица назвала себя женой блогера Давида Манукяна.Ольга Бузова провела новогодние праздники вместе с Давидом Манукяном в Куршевеле, а после одна отправилась в Таиланд. Позже к ней присоединился и ее любимый человек. На данный момент молодые люди находятся в обществе друг друга и наслаждаются тем, что они вместе. Однако Ольга Бузова или случайно, или все-таки специально, раньше времени рассказала о своем возможном семейном положении.Влюбленные находясь в бассейне начали обсуждать очки друг друга. Ольга попросила Давида, чтобы он покружил ее в воде и словно невзначай сказала: «Муж и жена одна сатана». В итоге пользователи Сети пришли к выводу, что пара поженилась тайно.Их тут же начали поздравлять с тайной свадьбой и пожелали счастья в совместной жизни.Напомним, что Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с Давидом Манукяном в декабре прошлого года в рамках шоу «План Б». После в прессе начали говорить о том, что Давид Манукян использует Ольгу Бузову, чтобы стать более популярным и известным.