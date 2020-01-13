Мария Миронова впервые опубликовала фото своих сыновей от разных браков
Мария Миронова показала общее фото своих 2-х сыновей, рождённых в разных браках. У братьев оказалась разница возраста в 27 лет.
Первого ребёнка Миронова родила в 1992-м от своего первого мужа. По имеющейся информации, в 2017-м актриса вступила в новый брак, а её возлюбленным оказался член дирекции российско-японской компании, профиль которой связан с медтехнологиями. Второй ребёнок Мироновой родился 30 сентября минувшего года. Мальчику дали имя Фёдор.
Актриса разместила на странице в Instagram сообщение с прикреплённым снимком обоих сыновей. При этом старший держит младшего на руках. Она подчеркнула, что мужчинам не чужда нежность, а все, кто считает иначе, ошибаются и могут убедиться в этом благодаря фото. Подписчики Мироновой оставили множество комментариев, выражающих восхищение сделанным фото.
Первого ребёнка Миронова родила в 1992-м от своего первого мужа. По имеющейся информации, в 2017-м актриса вступила в новый брак, а её возлюбленным оказался член дирекции российско-японской компании, профиль которой связан с медтехнологиями. Второй ребёнок Мироновой родился 30 сентября минувшего года. Мальчику дали имя Фёдор.
Актриса разместила на странице в Instagram сообщение с прикреплённым снимком обоих сыновей. При этом старший держит младшего на руках. Она подчеркнула, что мужчинам не чужда нежность, а все, кто считает иначе, ошибаются и могут убедиться в этом благодаря фото. Подписчики Мироновой оставили множество комментариев, выражающих восхищение сделанным фото.