Мария Миронова впервые опубликовала фото своих сыновей от разных браков

Первого ребёнка Миронова родила в 1992-м от своего первого мужа. По имеющейся информации, в 2017-м актриса вступила в новый брак, а её возлюбленным оказался член дирекции российско-японской компании, профиль которой связан с медтехнологиями. Второй ребёнок Мироновой родился 30 сентября минувшего года. Мальчику дали имя Фёдор.Актриса разместила на странице в Instagram сообщение с прикреплённым снимком обоих сыновей. При этом старший держит младшего на руках. Она подчеркнула, что мужчинам не чужда нежность, а все, кто считает иначе, ошибаются и могут убедиться в этом благодаря фото. Подписчики Мироновой оставили множество комментариев, выражающих восхищение сделанным фото.