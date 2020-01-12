В Сети рассказали об автомобиле ГрАНТ на базе УАЗ-3741 "Буханка"
В Сети вспомнили о необычной вариации автомобиля УАЗ-3741 "Буханка", на базе которого построили модель ГрАНТ. Данный экземпляр предназначался для запуска беспилотных летательных аппаратов.
УАЗ-3741 "Буханка" выпускается на протяжении нескольких десятилетий. Отечественные автолюбители знают, данное транспортное средство практически не менялось со времён СССР, а потому знакомо каждому. Тем не менее, как оказалось, у этой машины существовала модификация, которую видели очень немногие. Речь идёт об автомобиле ГрАНТ. Его название расшифровывалось, как Гражданский аэродинамический наблюдатель телевизионный. Речь идёт о комплексе, а потому к микроавтобусу в пару прилагался малогабаритный грузовой автомобиль УАЗ-3303 "Головастик". Создавались обе машины для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые должны были производить телевизионное наблюдение в реальном времени. Создан ГрАНТ был в начале XXI века, но очень немногим посчастливилось его увидеть ввиду специфики использования.
Отмечается, транспортно-пусковая установка, в отличие от военных образцов, имела альтернативную систему запуска БПЛА. Аппарат взлетал по направляющей с места, но не при помощи порохового ракетного ускорителя, а используя систему разрезных гирь, масса которой достигала 230 килограмм, что потребовало от инженеров внести конструктивные правки.
УАЗ-3741 "Буханка" выпускается на протяжении нескольких десятилетий. Отечественные автолюбители знают, данное транспортное средство практически не менялось со времён СССР, а потому знакомо каждому. Тем не менее, как оказалось, у этой машины существовала модификация, которую видели очень немногие. Речь идёт об автомобиле ГрАНТ. Его название расшифровывалось, как Гражданский аэродинамический наблюдатель телевизионный. Речь идёт о комплексе, а потому к микроавтобусу в пару прилагался малогабаритный грузовой автомобиль УАЗ-3303 "Головастик". Создавались обе машины для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые должны были производить телевизионное наблюдение в реальном времени. Создан ГрАНТ был в начале XXI века, но очень немногим посчастливилось его увидеть ввиду специфики использования.
Отмечается, транспортно-пусковая установка, в отличие от военных образцов, имела альтернативную систему запуска БПЛА. Аппарат взлетал по направляющей с места, но не при помощи порохового ракетного ускорителя, а используя систему разрезных гирь, масса которой достигала 230 килограмм, что потребовало от инженеров внести конструктивные правки.
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:56