Парапсихолог Юлиана Миляева заявила о депрессии Петра Чернышева на фоне болезни Анастасии Заворотнюк





Петр Чернышев продолжает выступать в ледовых шоу, пока его супруга борется с серьезным недугом. Парапсихолог Юлиана Миляева заметила, что здоровье фигуриста тоже оставляет желать лучшего, поскольку из-за постоянного стресса у него развилась депрессия. Для человека в сложном эмоциональным состоянии начало нового десятилетия может начаться трудно, поскольку это время для всех является энергозатратным. Эксперт отметила, что Петр Чернышев много работает, чтобы иметь деньги на лечение Заворотнюк, поскольку не хочет верить в неизбежное и всеми силами противостоит плохим прогнозам.До сих пор родственники актрисы не раскрыли подробности ее лечения и не назвали точный диагноз. В прессе появились сведения о том, что врачи отправили Заворотнюк домой.