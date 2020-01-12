Юлия Хлынина в 28-й день рождения посетила сеанс омолаживающих процедур

Юлия Хлынина в настоящий момент путешествует по тёплым странам. 11 января актриса отметила свой 28-й день рождения, но большого праздника с гостями не стала устраивать, поскольку находится вдали от дома. Вместо этого в праздничный день именинница прибыла на Фиджи, где омолодилась, о чём рассказала лично. Артистка не стала сразу раскрывать всех секретов и пока не назвала процедуры, которые прошла, но отметила, её возраст по паспорту не имеет отношения к биологическому. Фотографий в вечернем платье подписчики также не увидели, несмотря на праздник. Вместо этого она опубликовала очередной кадр, показав образ туриста. Звезда фильмов "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и "Легенда о Коловрате" сфотографировалась в футболке, с рюкзаком за спиной и бутылкой воды в руках.Подписчики поспешили поздравить актрису, написав ей немало комплиментов. Некоторые заметили, процедура оздоровления оказалась очень эффективной и та омолодилась, став на 10 лет моложе.