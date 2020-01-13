Дженнифер Лопес появилась на публике в платье с декольте до пояса

На снимках Дженнифер Лопес позирует вместе с кинорежиссерами Грегори Навой и Педро Альмодоваром. Звезда поблагодарила легенд кино за то, что в нее поверили в далеком 1997 году, когда дали ей главную роль в фильме “Селена”. Поклонники обратили внимание на внешний вид артистки, которая для выхода в свет выбрала легкое платье нежно-голубого оттенка со смелым декольте от дизайнера Elie Saab. Вырез платья достиг пояса на талии певицы, а сдерживающая ткань сетка отсутствовала, что позволило публике внимательно рассмотреть ее аппетитные формы.В комментариях поклонники похвалили фигуру Дженнифер Лопес, отметив, что в свои 50 лет знаменитость выглядит потрясающе. Однако некоторые раскритиковали ее макияж, заявил, что он утяжеляет образ и совершенно не сочетается с платьем.