Шрам на шее Анастасии Заворотнюк появился еще в 2018 году





После того, как появились слухи, что Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии, внимательные поклонники сумели разглядеть на последних фото кумира странный шрам. Последний расположился на шее знаменитости, и при этом он похож на след от биопсии. Выяснилось, что актриса впервые снималась с ним в программе “Только личное” в 2018 году. Шрам можно рассмотреть в крупных планах, но до сих пор неизвестно, имеет ли он отношение к диагнозу актрисы.Представители Анастасии Заворотнюк не разглашают подробности ее лечения. Недавно в Сети появилась информация о том, что звезду отправили домой, однако семья не прокомментировала слухи.