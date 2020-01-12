В Сети появились снимки участниц проекта "Дом-2" до и после пластики





Яна Шафеева отрицает коррекцию черт лица, утверждая, что ее скулы стали другими после похудения, однако девушку давно подозревают в коррекции овала лица и увеличении губ. Недавно брюнетка сама призналась, что планирует увеличить грудь.Экс-участница проекта "Дом-2" одной из первый призналась, что обращалась к специалистам для увеличения груди. Также звезда прибегала к увеличению губ, однако операция оказалась неудачной и вскоре ей пришлось снова отправиться к хирургам, где ей заодно исправили носовую перегородку и немного подправили кончик носа.Брюнетка призналась, что прибегала к увеличению груди, однако многие знают, что на самом деле бывшая проектантка делала липосакцию, корректировала овал лица, регулярно проходит косметологические процедуры, скрывая морщины ботоксом и увеличивая губы.После ухода с проекта "Дом-2" внешность Алены Водонаевой постоянно менялась, хотя сама она отрицает какое-либо хирургическое вмешательство. Поклонники заметили, что модель скорректировала форму груди, увеличила губы и улучшила овал лица, выровняла зубы.Марина Мексика четыре раза делала ринопластику, ей приходилось исправлять недочеты первой неудачной операции. Также брюнетка увеличила грудь и губы, вживила в щеки мезонити, чтобы сгладить носогубные морщины и улучшить контур скул, сделала пластику лба.