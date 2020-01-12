Сын Максима Матвеева Андрей накормил отца жареными червями

В этом году Елизавета Боярская и её супруг Максим Матвеев вместе с детьми решили необычно провести новогодние каникулы и отправились отдыхать на берег океана подальше от холодной Москвы и промозглого Санкт-Петербурга. Недавно в своём личном аккаунте в Instagram Максим Матвеев показал, как жена и сын решили накормить его жареными шелковичными червяками. При этом процесс поглощения личинок насекомых Елизавета Боярская зафиксировала на камеру. На видео видно, как старший сын звездных пары Андрей предлагает отцу съесть его угощение и даёт отцу полную ложку червяков.Матвеев, не обращая на слова сына внимания, берёт угощение и быстро поглощает его, задумчиво жуёт и пытается понять, что ему дали и какое блюдо на вкус. Спустя пару секунд актёр восклицает, что ему понравилось, однако ему всё же интересно, что дал попробовать заботливый сын. Некоторые поклонники Матвеева признались, что им неприятна его трапеза, но нашлись и те, кто заверил заслуженного артиста РФ в том, что червяки являются кладезем полезных витаминов и минералов, ведь они богаты медью, натрием, калием, железом, цинком и селеном. На данный момент публикация собрала чуть больше 47 тысяч «лайков» и около 100 комментариев.